LECCO – Sono sei i nuovi contagi da Covid registrati in provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. In totale in Lombardia sono 361 i casi riscontrati, si è registrata una vittima mentre sono 447 le persone dichiarate guarite in queste ultime 24 ore.

Province – totale e incremento casi

Milano: +87

Brescia: +50

Varese: +69

Monza e della Brianza: +26

Como: +16

Bergamo: +39

Pavia: +22

Mantova: +6

Cremona: +9

Lecco: +6

Lodi: +4

Sondrio: +8