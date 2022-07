ERBA – Sono 12,6 mila i casi di positività riscontrati sabato 9 luglio in Lombardia, di cui 337 in provincia di Lecco. Sul territorio regionale si rilevano 29 nuovi decessi per Covid e 9,196 persone dimesse o guarite.

I dati per provincia:

Milano: 4216

Brescia: 1599

Monza e della Brianza: 1076

Varese: 1020

Bergamo: 1026

Como: 640

Pavia: 823

Mantova: 559)

Cremona: 440

Lecco: 337

Lodi: 304

Sondrio: 186