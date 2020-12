Covid. I dati di sabato: Lecco +132 casi. Lombardia +3,1 mila

Il report di sabato di Regione Lombardia sui contagi da Covid

Numeri in calo a livello regionale, stabili nel lecchese

LECCO – Diminuzione seppur lieve dei casi giornalieri di Covid in Lombardia che scendono a poco più di 3 mila registrati sabato, mentre i provincia di Lecco restano stabili poco sopra il centinaio.

Nel complesso il numero dei tamponi effettuati è 31.193 e 3.148 sono i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi su tutto il territorio regionale sono 3.983.

Ecco la sintesi dei dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 31.193 totale complessivo: 4.253.306

– i nuovi casi positivi: 3.148 (di cui 285 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 288.056 (+3.983), di cui 6.326 dimessi e 281.730 guariti

– in terapia intensiva: 805 (-17)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.554 (-238)

– i decessi, totale complessivo: 22.884 (+111)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 980, di cui 355 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 284;

Como: 214;

Cremona: 71;

Lecco: 132;

Lodi: 35;

Mantova: 132;

Monza e Brianza: 285;

Pavia: 172;

Sondrio: 173;

Varese: 395.