I dati del 28 marzo nella nostra Regione

16 nuovi ricoveri in Terapia Intensiva, 75 i decessi

LECCO – Sono 3.520 i nuovi casi di Coronavirus in Regione Lombardia, 124 nella nostra provincia, Lecco. Questi i dati della giornata di oggi, domenica 28 marzo. Eseguiti oltre 43 mila tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 7.937 di cui 868 in terapia intensiva (+16 in un giorno). 75 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

I dati per provincia (totale e incremento casi)

Milano: 238.344 (1.146)

Brescia: 91.469 (601)

Varese: 73.083 (134)

Monza e Brianza: 68.993 (164)

Como: 51.633 (154)

Bergamo: 43.880 (327)

Pavia: 38.641 (212)

Mantova: 29.755 (277)

Cremona: 22.751 (152)

Lecco: 21.417 (124)

Lodi: 14.832 (57)

Sondrio: 13.032 (95)