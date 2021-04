Tasso di incidenza in discesa anche nell’ambito di Lecco e di Merate con valori leggermente sopra la soglia critica

Curva del contagio in calo anche nel Lecchese a conferma del trend registrato a livello lombardo e nazionale

LECCO – In calo l’incidenza del virus nel Lecchese. E’ quanto si evince analizzando i dati forniti da Ats Brianza relativi al tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti registrato nei tre ambiti del Distretto di Lecco. Se dieci giorni fa, tutti e tre gli ambiti facevano registrare valori sopra la quota limite dei 250 nuovi casi con la punta di 312,2 registrata a Bellano, oggi, venerdì 2 aprile, è proprio l’ambito in cui sono ricompresi i Comuni del Lago e della Valsassina a fare registrare il calo più brusco.

L’incidenza è infatti scesa a 150,5 se si considera la settimana tra il 27 marzo e il 2 aprile ed era invece di 197, 5 se si considerano i 7 giorni compresi tra il 26 marzo e il 1° aprile. Il valore è stato comunque sempre sotto la soglia critica dei 250 nuovi casi considerando negli ultimi giorni.

Tasso in discesa anche nell’ambito di Lecco, dove l’incidenza è scesa a 268,9, leggermente più bassa rispetto al Meratese, dove è di 271,8. Il decremento registrato nel Distretto di Lecco segue l’andamento nell’intera Ats, dove il valore di riferimento è di 270 nuovi casi negli ultimi 7 giorni su 100mila abitanti. Un trend di fatto in linea con quello dell’intera regione Lombardia, dove il tasso è pari a 275.