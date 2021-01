Covid, iniziate le prime vaccinazioni anche all’Airoldi e Muzzi di Lecco

Alla casa di riposo Airoldi e Muzzi di Lecco iniziano le vaccinazioni anti Covid

Ieri primi 24 operatori vaccinati, da oggi 60 vaccinazioni al giorno

LECCO – Hanno preso avvio nella giornata di ieri, 7 gennaio, agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco le vaccinazioni AntiCovid-19 per il personale dipendente. La campagna di vaccinazioni è coordinata con ATS Brianza e ASST di Lecco che garantisce quotidianamente la fornitura delle fiale dei vaccini.

Sono stati 24 i primi operatori vaccinati con la prima dose, ieri mattina, da un’infermiera del Servizio ADI degli Istituti, alla presenza anche del Direttore Sanitario, dott. Andrea Millul.



A partire da oggi e per i prossimi giorni il vaccino (circa 60 dosi al giorno) sarà somministrato a tutti gli operatori che, numerosi, hanno aderito alla campagna vaccinale.

In questi giorni, spiegano dalla RSA, si stanno raccogliendo i consensi degli ospiti, così da poter avviare già dalla prossima settimana la somministrazione del vaccino anche per loro.

“L’obiettivo – sottolineano – è quello di un’ampia copertura vaccinale, che permetta di bloccare la diffusione del virus garantendo condizioni di sicurezza per ospiti e personale”.