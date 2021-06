Covid. La variante indiana ferma i fuochi d’artificio a Lecco

Rinviato al 2022 lo spettacolo pirotecnico di inizio estate

L’evento era in programma domenica 27 giugno a conclusione della Festa del Lago e della Montagna

LECCO – Lo spettacolo pirotecnico che si sarebbe dovuto svolgere domenica 27 giugno a Lecco a conclusione della Festa del Lago e della Montagna, è stato oggetto di esame nell’ambito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

“Il Comitato, in esito alle valutazioni svolte sulla conferma dello stato di emergenza fino al 31 luglio e alla contestuale diffusione della variante indiana del virus (Covid-19 Delta), ha espresso parere contrario allo svolgimento del predetto spettacolo, in ragione dell’impossibilità di garantire il distanziamento sociale e adeguate misure di sicurezza sia nel territorio del comune di Lecco sia in quello dei comuni limitrofi – hanno fatto sapere Comune e Prefettura in una nota congiunta -. A fronte del parere negativo, lo spettacolo è stato annullato per il 2021 e rinviato al 2022″.