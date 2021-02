Gli ultimi dati sui ricoveri per Covid negli ospedali lecchesi

Il numero dei pazienti torna vicino alla soglia dei duecento

LECCO – Nell’ultimo mese si è verificato un aumento, seppur lieve, di pazienti ricoverati per Covid negli ospedali lecchesi: attualmente sono 187 i malati complessivamente ospitati nei due presidi di Lecco e Merate. Erano 178 a fine gennaio.

Al Manzoni sono 124 i pazienti ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva e 16 sottoposti a C-pap.

Al Mandic di Merate sono invece 63 i ricoverati per Covid, di cui 5 in terapia intensiva e 10 sottoposti a C-pap.

Riguardo i contagi sul territorio provinciale, secondo i report di Regione Lombardia, al momento non si supera la soglia dei cento casi giornalieri, con valori anche inferiori ai 50 casi in alcune giornate. Per quanto riguarda le varianti del virsu, nel lecchese, non si segnalano ancora episodi conclamati, seppur siano in corso accertamenti su alcuni casi sospetti.