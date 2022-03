Covid. Lieve calo delle quarantene scolastiche: 303 alunni e 17 classi a casa

Migliora la situazione nelle scuole lecchesi

La fascia più colpita è quella della scuola secondaria di 1° grado

LECCO – 303 alunni e 17 classi in quarantena, questi gli ultimi dati che fotografano la situazione al 27 marzo sul contagio da covid nelle scuole lecchesi. Nessun operatore scolastico è invece coinvolto dalla misura restrittiva. Per ciò che concerne i diversi gradi di istruzione la situazione è la seguente:

Scuola dell’infanzia/nido: 1 classe, 13 alunni

Scuola primaria: 1 classe, 18 alunni

Scuola secondaria di 1° grado: 10 classi, 185 alunni

Scuola secondaria di 2° grado: 5 classi, 87 alunni

Per quanto riguarda la situazione generale a Lecco, la scorsa settimana erano 423 gli alunni in quarantena e 23 classi, perciò si registra un lieve miglioramento. A livello regionale, invece, anche gli ultimi dati confermano un trend dei contagi in aumento rispetto alla settimana precedente in tutte le fasce di età considerate, tranne che nella fascia 14-18. Anche il trend delle misure restrittive risulta in aumento nei cicli scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.