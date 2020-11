Covid. Limitazioni agli over 70 e coprifuoco anticipato, le proposte delle Regioni al Governo

Il vertice tra enti locali e Governo per discutere del nuovo Dpcm

Il governatore della Lombardia: “No a lockdown locali, servono azioni di contrasto uniformi”

LECCO – Limitare gli spostamenti degli anziani over 70 anni, chiudere i centri commerciali durante i fine settimana ed anticipare il coprifuoco.

Sono queste le principali proposte avanzate dagli enti locali (Regioni e Comuni) al Governo nel corso del vertice che si è svolto questa mattina, domenica 1 novembre, volto a definire le nuove misure restrittive per provare a fermare la corsa del Coronavirus. La curva dei contagi non accenna a rallentare e di fronte ai numeri sempre più preoccupanti il Governo lavora ad un nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato nel corso delle prossime 48 ore.

Le Regioni sono determinate ad evitare un nuovo lockdown sia nazionale che ‘locale’. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha ribadito la necessità di adottare azioni uniformi: “La diffusione del virus è uniforme in tutto il Paese – ha scritto sulla sua pagina facebook -. Le differenze riguardano l’ampiezza del tracciamento che varia da regione a regione. È evidente che, una volta verificato l’impatto delle misure già adottate sulle curve del contagio, ulteriori azioni di contrasto al virus dovranno a loro volta essere uniformi. Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati”.

Fontana ha quindi condiviso la proposta avanzata dal governatore della Liguria Giovanni Toti di limitare gli spostamenti dei cittadini con più di 70 anni, idea condivisa anche dalla Regione Piemonte. Una nuova riunione tra Governo e Enti Locali è stata fissata per domani mattina, lunedì, alle ore 9