La fotografia aggiornata del tasso di incidenza del virus nella nostra Provincia

Rispetto a settimana scorsa, sale l’incidenza nel Lecchese e scende nel Meratese mentre la situazione resta pressoché stabile sul lago

LECCO – Scende il tasso di incidenza dei casi Covid nel Meratese mentre sale nel Lecchese e resta pressoché stabile sul lago. E’ questa la fotografia con i numeri aggiornati all’ultima settimana scattata da Ats Brianza riferendosi ai casi per sette giorni su 100mila abitanti.

Rispetto a settimana scorsa (vedi articolo), quando i dati vedevano l’ambito di Lecco resistere seppur di poco sotto la soglia dei 250 nuovi casi a settimana su 100mila abitanti (la soglia critica per il passaggio in rosso stabilita dal Cts), tutti e tre gli ambiti in cui è diviso il distretto di Lecco sono sopra la soglia limite, confermando l’aumento dei contagi verificato in Lombardia e in tutta Italia.

La zona del Meratese ha fatto però registrare una flessione del tasso, sceso dal valore di 328,3 della settimana scorsa (con dati calcolati tra il 28 febbraio e l’8 marzo) a 284,3 nei sette giorni compresi tra l’8 e il 14 marzo. Sostanzialmente stabile la situazione nell’ambito di Bellano dove la prima settimana di marzo aveva segnato un indice di 353,6 mentre la seconda si chiude con un valore leggermente in rialzo pari a 355,5.

In netta risalita il tasso di incidenza nell’ambito di Lecco, pari a 297,6 rispetto al 244,5 della prima settimana di marzo.

Il tasso di incidenza complessivo dell’intera Provincia di Lecco è invece di 334 nuovi casi negli ultimi sette giorni su 100mila abitanti.

Si mantengono invece abbondantemente sopra la soglia dei 300 nuovi casi su 7 giorni su 100mila abitanti i valori registrati negli altri ambiti di Ats Brianza, quelli situati in provincia di Monza e Brianza (Carate, Desio, Monza, Seregno e Vimercate) con il tasso di incidenza di Ats, calcolato sulla seconda settimana di marzo, pari a 344.