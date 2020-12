Covid. Nel lecchese stabile il numero di contagi (+121). In Lombardia calano i ricoveri

LECCO – Restano stabili i dati su contagio in Lombardia e anche nel lecchese: il numero dei tamponi effettuati sul territorio regionale è 42.276 e 4.533 sono i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 6.015. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-233) sia nelle terapie intensive (-14).

In provincia di Lecco si contano 121 nuovi contagiati.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 42.276 totale complessivo: 4.222.113

– i nuovi casi positivi: 4.533 (di cui 453 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 284.073 (+6.015), di cui 6.155 dimessi e 277.918 guariti

– in terapia intensiva: 822 (-14)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.792 (-233)

– i decessi, totale complessivo: 22.773 (+147)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.463, di cui 580 a Milano città;

Bergamo: 242;

Brescia: 442;

Como: 337;

Cremona: 122;

Lecco: 121;

Lodi: 89;

Mantova: 268;

Monza e Brianza: 461;

Pavia: 280;

Sondrio: 82;

Varese: 490.