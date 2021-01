Covid. Per vaccinare si cercano volontari tra medici e infermieri

ATS ha indetto una ricerca di personale volontario per la campagna vaccinale

Si cercano medici e infermieri che si prestino gratuitamente per effettuare i vaccini

LECCO – Quando partirà la grande campagna di vaccinazioni rivolta alla popolazione, servirà tanto personale tra i sanitari e se i medici di famiglia hanno già dato la loro disponibilità (vedi articolo), ATS Brianza, così come altre Ats lombarde, ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di personale volontario per la somministrazione dei vaccini.

L’invio, si legge nel documento, è rivolto nello specifico a medici, infermieri, assistenti sanitari e anche alle ostetriche, “in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali, compreso il personale in quiescenza”.

Gli interessati dovranno dare la disponibilità minima di un turno o di una giornata per accesso, compreso fine settimana e festivi, per un periodo non inferiore ai tre mesi, nelle aziende ospedaliere del territorio do competenza.

Le attività fornite, sottolinea ATS nell’avviso, “saranno svolte a totale titolo gratuito” ma potrà essere previsto un rimborso spese (“per es. utilizzo mensa/buono pasto, rimborso spese in caso di trasferimento da una sede all’altra nella stessa giornata” specificano) ed è prevista la stipula di un contratto per prestazioni di volontariato che garantirà la copertura assicurativa.

L’ATS, alla scadenza dell’avviso, “verificati i requisiti -spiegano – predisporrà gli elenchi in base alle destinazioni e alle disponibilità rilevate, ordinandoli in relazione alle maggiori disponibilità di giornate settimanali e a parità di giornate, prendendo come riferimento la data di presentazione della domanda”.