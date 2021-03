Inizia oggi la campagna di vaccinazioni anti-Covid per il personale delle scuole

Le prime vaccinazioni: 150 all’ospedale Manzoni e 80 alla clinica Mangioni

LECCO – Una nuova tappa per la campagna vaccinale contro il Covid: iniziano oggi in Lombardia le prime vaccinazioni ai lavoratori del mondo delle scuole. Nei giorni scorsi si è aperta la fase di adesione il personale docente e non docente, attraverso il portale della Regione già utilizzato per raccogliere le adesioni degli ultraottantenni.

Lunedì in tutta la ATS Brianza (Monza-Lecco) sono previste mille vaccinazioni al personale scolastico, di cui 230 a Lecco divise 150 all’ospedale Manzoni e 80 al GB Mangioni Hospital, prima struttura sanitaria privata lecchese accreditata a partecipare alla campagna vaccinale anti-Covid (leggi qui).

In provincia di Monza, invece, sono previste 240 vaccinazioni all’ospedale di Vimercate, 90 all’ospedale dell’ASST e 450 al Policlinico.

Una fase importante che arriva in un momento di forte difficoltà per docenti, studenti e famiglie a seguito del nuovo stop alle lezioni in presenza, determinato dall’istituzione della zona arancione ‘rafforzata’ in Lombardia, che ha costretto di nuovo tutti gli istituti (ad esclusione dei soli asili nido) alla didattica a distanza.

Giusto ieri, è stata diffusa una lettera firmata da oltre 700 genitori lecchesi e rivolta alle istituzioni locali (leggi qui l’articolo) per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza. “La didattica a distanza non può sostituire la scuola. La scuola è la scuola” recita il titolo della missiva.