Covid. Si torna in zona rossa fino al 3 gennaio. Le regole

Regole più stringenti per i festeggiamenti di Capodanno

Negozi chiusi e spostamenti con autocertificazione. Il 1° gennaio il coprifuoco finirà alle 7 di mattina

LECCO – A partire da oggi, 31 dicembre, e fino al 3 gennaio l’Italia torna in ‘zona rossa’. Dopo la parentesi ‘arancione’ dunque tutte le regioni, Lombardia inclusa, torneranno a regole più stringenti come stabilito dal Decreto Natale.

Nello specifico, da oggi e fino a domenica i negozi chiuderanno nuovamente ma resteranno aperti supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccai, edicole. Restano chiusi bar e ristoranti dove è consentito l’asporto fino alle 22 e sempre la consegna a domicilio.

Vietati gli spostamenti

Giro di vite anche sugli spostamenti che saranno vietati eccetto che per motivi di salute, necessità e lavoro. Ci si potrà invece muovere, con autocertificazione (QUI IL MODELLO SCARICABILE), per andare a fare visita ai parenti. Resta in vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 5 eccetto che per il Capodanno (1° gennaio) quando il coprifuoco sarà esteso alle 7 di mattina.

Come detto le regole varranno fino a domenica 3 dicembre. Lunedì 4 dicembre l’Italia tornerà in zona arancione ma solamente per un giorno dopo di che, il 5 e il 6 gennaio, per gli ultimi giorni delle festività natalizie, sarà nuovamente in zona rossa

QUI TUTTE LE REGOLE DELLA ZONA ROSSA.