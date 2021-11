L’aggiornamento sulla situazione sanitaria fornito da Asst Lecco

Numeri sostanzialmente stabili e ben lontani dalle cifre raggiunte lo scorso novembre nel pieno della seconda ondata Covid

LECCO – Sette pazienti ricoverati all’ospedale Manzoni di Lecco per Covid. Sono numeri stabili quelli che arrivano dal presidio ospedaliero di Germanedo dove la situazione si conferma in linea con i dati delle ultime settimane. Il 29 settembre, data dall’ultima rilevazione condivisa dall’Asst Lecco, i ricoverati erano 12.

Oggi, 5 novembre, sono invece sette persone ricoverate in malattie infettive perché risultate positive al Covid manifestando una sintomatologia severa: di queste una è ricoverata in terapia intensiva e un’altra è sottoposta a C- pap.

L’ospedale Mandic di Merate si conferma Covid free come ormai da mesi a questa parte.

Numeri ben lontani da quelli registrati nel novembre dello scorso anno, quando nel pieno della seconda ondata l’ospedale cittadino era arrivato a ospitare 178 pazienti Covid, di cui 24 sotto casco.

Lecco continua a confermarsi la provincia più virtuosa sul fronte dell’adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione anti Covid. A oggi, il 93,94% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di siero anti Covid.

Anche sul fronte dei contagi, il Lecchese mantiene un andamento sostanzialmente stabile con il tasso di incidenza dei positivi negli ultimi 7 giorni (su un target di 100mila abitanti) pari al 23,2%.