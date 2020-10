Covid. Sono 17 i pazienti ricoverati in Ospedale, nessuno per ora in terapia intensiva

Aumentano i ricoveri in ospedale per Covid, sono 17 i pazienti curati al Manzoni

La terapia intensiva è vuota di malati Covid, si attivano sei posti letto in più

LECCO – Riprendono i ricoveri in ospedale per persone affette da Coronavirus: all’ospedale Manzoni di Lecco, dopo settimane di tranquillità, in pochi giorni è cresciuto il numero di pazienti Covid anche se, per ora fortunatamente, non ci sono malati ricoverati in terapia intensiva.

Secondo i dati diffusi oggi, mercoledì, dall’ASST di Lecco, i pazienti Covid presenti presso l’Ospedale A. Manzoni di Lecco sono 17 di cui 14 ricoverati presso il reparto di malattie infettive e 3 nel reparto filtro Covid. In Terapia Intensiva non risultano pazienti positivi.

“Da oggi – spiegano dall’azienda ospedaliera – saranno attivati sei posti letto in Terapia Intensiva Covid più quattro posti letto in Sub Intensiva dedicati”.

Tamponi per bimbi e studenti

L’ASST fa inoltre sapere i dati relativi ai tamponi ai minori, che vengono effettuati su bambini e studenti in arrivo dalle scuole o per autopresentazione: dal inizio settembre all’11 ottobre sono stati eseguiti 1227 tamponi di cui 19 risultati positivi.