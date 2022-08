LECCO – Sono 2.799 i nuovi positivi in Lombardia oggi, sabato 20 agosto, a fronte di 21.665 tamponi effettuati per un tasso di positività pari al 12,9%. I morti sono stati 24 per un totale di 42.060 da inizio pandemia. I ricoveri in ospedale scendono a 799 (-46) mentre quelli in terapia intensiva rimangono stabili 21.

I dati per provincia