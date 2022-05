Covid. Sono 4.325 i nuovi positivi in Lombardia (10,3%), +145 a Lecco

LECCO – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 41.588 tamponi effettuati, sono 4.325 i nuovi positivi (10,3%).

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 41.588, totale complessivo: 37.394.291

– i nuovi casi positivi: 4.325

– in terapia intensiva: 35 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 914 (+2)

– i decessi, totale complessivo: 40.342 (+11)

I nuovi casi per provincia