LECCO – A fronte di 31.072 tamponi processati, sono 4.989 i nuovi casi Covid in Lombardia (16%) oggi, sabato 29 ottobre. 25 i decessi, per un totale di 43.086 da inizio pandemia. I pazienti covid in terapia intensiva sono stabili a 24, mentre i ricoveri scendono a 1.048.

