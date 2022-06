Covid. Sono 5.438 i nuovi positivi in Lombardia (18,2%), +216 a Lecco

LECCO – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 29.812 tamponi effettuati, sono 5.438 i nuovi positivi (18,2%).

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 29.812, totale complessivo: 38.165.609

– i nuovi casi positivi: 5.438

– in terapia intensiva: 18 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 505 (+12)

– i decessi, totale complessivo: 40.698 (+7)

I nuovi casi per provincia