LECCO – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 40.423 tamponi effettuati, sono 9.124 i nuovi positivi (22,5%).

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 40.423, totale complessivo: 41.701.304

– i nuovi casi positivi: 9.124

– in terapia intensiva: 13 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 817 (+31)

– i decessi, totale complessivo: 42.610 (+16)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.359 di cui 913 a Milano città;

Bergamo: 876;

Brescia: 1.282;

Como: 787;

Cremona: 287;

Lecco: 379;

Lodi: 199;

Mantova: 328;

Monza e Brianza: 847;

Pavia: 432;

Sondrio: 291;

Varese: 849.