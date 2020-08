Covid. Stop discoteche e obbligo di mascherina, la sera, nei luoghi affollati

Discoteche e sale da ballo chiuse, mascherina dopo le 18 nei luoghi a rischio assembramento

La nuova ordinanza del Ministero della Salute contro il Coronavirus

ROMA / LECCO – “I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.

Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure per tentare di frenare la diffusione del Coronavirus.

Il provvedimento, in vigore da oggi 17 agosto, prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

L’ordinanza impone inoltre l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

QUI IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA