Covid. Tornano a salire le quarantene ‘scolastiche’, a casa 400 studenti

Raddoppia il numero di studenti a casa in quarantena per il Covid

Erano 207 la scorsa settimana ora sono 423, in tutto 23 classi

LECCO – Con la nuova crescita dei contagi di Covid tra la popolazione, tornano a salire anche gli alunni costretti in quarantena per casi di positività o contatti stretti.

In provincia di Lecco ora sono 423 gli studenti a casa in questi giorni perchè sottoposti a quarantena, il doppio rispetto a quanto si registrava la scorsa settimana, quando erano 207 gli alunni in isolamento domiciliare, cifre analoghe a quelle di fine febbraio, quando avevano fatto ingresso le nuove norme per la gestione dei casi covid nelle scuole che avevano consentito di ridurre il ricorso alla Dad.

Il numero maggiore di studenti in quarantena al momento è registrato nelle scuole superiori (267 per 13 classi interessate) seguono gli alunni delle medie (85 per 4 classi) delle primarie (48 per quattro classi) e dell’infanzia (23 per due classi).

Nessun operatore scolastico, invece, risulta in a casa per Covid. L’andamento della scuole della provincia segue quello regionale.