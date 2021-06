Sale la percentuale di lecchesi vaccinati, il 66% della popolazione ha ricevuto la prima dose

Da ieri pomeriggio partite le vaccinazioni eterologhe per chi ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca

LECCO – Prosegue la campagna vaccinale nel lecchese e aumenta la quota di vaccinati: ora il 66% della popolazione in provincia di Lecco ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e 81,8 mila persone hanno concluso il ciclo di vaccinazioni ricevendo anche il richiamo.

Il Comune con più persone vaccinate è Parlasco (88%) quello con meno vaccinati è invece Colico (58,8%). Lecco città si assesta al 66% di popolazione vaccinata.

Da ieri, intanto, sono partite anche a Lecco le vaccinazioni eterologhe a quanti avevano ricevuto la prima dose di Astrazeneca. Sono 1600 le persone coinvolte in provincia, i primi sono stati vaccinati nel pomeriggio di ieri, le convocazioni proseguono in questi giorni.

Nessun problema per gli over 60, per i quali non si pone il divieto di somministrazione di Astrazeneca, e per i giovani che stanno ricevendo la prima dose con Pfizer o Moderna.