Vaccinazioni per anziani over 80, la Regione: “In settimana i dettagli sul piano operativo”

Protocollo con i pediatri per effettuare i tamponi rapidi gratuitamente

LECCO – Si avvicina la Fase 2 con le vaccinazioni dedicate in via prioritaria agli anziani, over 80. La data preannunciata in Lombardia è quella del 24 febbraio.

La loro adesione avverrà attraverso riferimenti sanitari di prossimità, ha spiegato la Moratti, quindi tramite i medici di base oppure, con il supporto dei familiari, attraverso il portale web che Regione Lombardia metterà on line a breve.

“Riguardo agli aspetti operativi relativi alla fase vaccinale destinata agli over 80, la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia informa che tutti i dettagli saranno resi noti nel corso di questa settimana, una volta confrontato il piano operativo con i vertici delle ATS, dei medici di medicina generale, i Sindaci e gli Enti Locali, ai fini di una comunicazione corretta e condivisa” fa sapere la Regione in una nota.

Nel frattempo, ieri, la giunta regionale ha approvato un protocollo d’intesa con i pediatri di famiglia per l’effettuazione gratuita dei tamponi antigenici rapidi, sia negli studi professionali che nelle strutture rese disponibili dalle ATS. L’intesa ripercorre le disposizioni principali dell’Accordo collettivo nazionale (Acn) del 30 ottobre ed è stata condivisa il 18 novembre 2020 dai componenti del Comitato permanente regionale di pediatria di famiglia.

“L’obiettivo – commenta la vicepresidente Moratti – è coinvolgere sempre più capillarmente e responsabilmente tutti i soggetti che compongono il ricchissimo panorama sanitario della nostra Regione e del Paese. Valorizzandoli. Così da aumentare i punti di offerta, gratuitamente, e di monitorare ancora meglio l’andamento epidemiologico nella popolazione. In questo caso la fascia coinvolta è quella in età pediatrica. Per scongiurare, o comunque individuare sul nascere, anche qui, eventuali focolai Covid”.

Stanziati 1,5 milioni di euro

La delibera portata in Giunta dall’assessore Moratti segue a una settimana esatta l’accordo con le farmacie per effettuare tamponi antigenici rapidi. Le casistiche riguardano i contatti stretti di asintomatici individuati dal pediatra di libera scelta, oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di prevenzione, in attesa di tampone rapido, e i casi sospetti di contatto che il pediatra si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.

Regione Lombardia per il 2021 ha messo a disposizione circa 1 milione e 500mila euro a copertura del costo delle attività disciplinate da questo protocollo. La copertura dei tamponi e dei dispositivi di protezione individuale sarà assicurata ai pediatri dal Commissario per l’emergenza Covid-19, per il quantitativo previsto dall’Accordo collettivo nazionale, e da Regione Lombardia, con proprie risorse e se necessario, in proporzione al volume complessivo degli assistiti.

Mascherine per i senza tetto

Il Pirellone ha dato inoltre il via libera alla consegna di oltre 112.000 mascherine per limitare la diffusione del Coronavirus, destinate a persone in grave marginalità. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta nel pomeriggio di oggi presso il magazzino Cargo 2 di Fiera Milano Rho. Nei prossimi giorni, attraverso la Protezione civile, verranno consegnati i dispositivi di protezione individuale agli ambiti lombardi.