Covid. Venerdì 10 giugno. Sono 3.132 in Lombardia i nuovi positivi (12,6%). 105 nel lecchese

LECCO – Stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 20, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-16). A fronte di 24.830 tamponi effettuati, sono 3.132 i nuovi positivi (12,6%). Nella provincia di Lecco oggi sono 105 i nuovi casi positivi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 24.830, totale complessivo: 38.010.687

– i nuovi casi positivi: 3.132

– in terapia intensiva: 20 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 458 (-16)

– i decessi, totale complessivo: 40.647 (+11)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.095 di cui 504 a Milano città;

Bergamo: 203;

Brescia: 351;

Como: 196;

Cremona: 92;

Lecco: 105;

Lodi: 69;

Mantova: 110;

Monza e Brianza: 297;

Pavia: 172;

Sondrio: 35;

Varese: 229.