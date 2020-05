CovX, l’app per calcolare la probabilità di contagiarsi e contagiare

Nel team CovX anche alcuni professionisti lecchesi

Sconfiggere il virus, massimizzando la libertà

LECCO – Con l’ambizione di contribuire a sconfiggere l’epidemia di coronavirus facendo leva sulle libere scelte dei cittadini, un gruppo misto per composizione (epidemiologi, virologi, ingegneri, matematici, fisici, statistici, clinici, avvocati) e per appartenenza istituzionale (università e ospedali italiani, laboratori di ricerca internazionali, aziende hi-tech), ha unito energie e competenze in un progetto denominato CovX.

La proposta

CovX è un sistema di “adaptive social distancing”, grazie al quale il distanziamento sociale, indispensabile per limitare i contagi in assenza di cure e vaccino, viene adattato alla situazione del momento, massimizzando le libertà individuali e la capacità di ripresa del sistema economico. In questo modo l’indice di riproduzione del virus viene mantenuto ad un valore inferiore a uno (Rt<1), garantendo lo “spegnimento” dell’epidemia.

Perchè CovX è diversa dalle altre soluzioni

CovX agisce cercando di evitare preventivamente il contagio e non a posteriori dopo che ormai il contagio si è, potenzialmente, concluso. CovX è del tutto innovativo e può essere integrato in altre soluzioni finora proposte, inoltre, fornisce informazioni a chi lo adotta, anche se fosse il solo a utilizzarlo (non serve raggiungere la massa critica).

Come funziona

CovX è un sistema a supporto delle decisioni individuali, basato su modelli matematici, che mira a fornire all’utente, sulla base dei comportamenti che intende adottare, la probabilità di contagiarsi e di contagiare i propri cari. Ad esempio, quanto rischio, e quanto rischiano i miei famigliari, se per 5 giorni lavorativi mi reco al lavoro, in una specifica zona geografica, e lavoro per due ore con un collega. Oppure, che rischio corro se la mia domestica torna a lavorare in casa? Oppure, ancora, che rischio corro se vado a fare sport al parco?

Cosa faremo ora

Il gruppo di lavoro, dopo aver validato l’idea grazie all’approccio multidisciplinare, intende mettere a disposizione gratuitamente il Concept alle Istituzioni: Regioni, Governo, Protezione Civile, Europa.

Il team di CovX