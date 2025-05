Cres, studio assistito e attività in città: l’estate dei giovani a Lecco

Tante le proposte per i mesi estivi

Il sindaco: “Una rete qualificata per i nostri ragazzi”

LECCO – Con la fine della scuola che si avvicina, sono tante le iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani che il Comune, insieme a tante realtà cittadine, propone per i prossimi mesi.

Tornerà anche quest’estate il CRES (30 giugno-1 agosto), da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 16. Per i bambini dalla 1a alla 4a elementare si terrà presso la scuola elementare “G. Oberdan” di Belledo, per i ragazzi dalla 5^ elementare alla 3^ media presso la “Don Ticozzi” di Castello. Quest’anno il CRES sarà dedicato al tema dello sport e delle Olimpiadi. Iscrizioni a questo link entro il 18 maggio.

Si replica anche con “Open Study – Maturità senza stress”, iniziativa per i ragazzi che affronteranno la maturità. Cosa prevede? Dal 13 maggio al 19 luglio, nel Laboratorio Aperto del Centro civico Pertino di Germanedo, i maturandi potranno usufruire di uno spazio studio gratuito, comodo e silenzioso, con Wi-Fi e tutto quello che serve per concentrarsi sul serio e prepararsi al meglio (prenotazioni già aperte a questo link).

“Compiti-Amo” è il servizio gratuito di aiuto compiti e supporto nel ripasso. È rivolto ai ragazzi delle scuole medie e del biennio delle superiori nel periodo dal 10 giugno al 4 settembre, sempre presso il Centro civico Pertini (iscrizioni già aperte a questo link).

Living Land, per i ragazzi nati dal 2007 al 2010, è una bella occasione per mettersi in gioco: esperienza full time in gruppi di 8-10 ragazzi accompagnati da un educatore, per collaborare nelle piccole manutenzioni cittadine (parchi, ringhiere, tinteggiature scuole), attività grafiche ed artistiche, esperienze nella natura: una modalità costruttiva e stimolante in cui cimentarsi al fianco di altri coetanei. Iscrizioni entro il 30 maggio sul sito di Living Land.

Una bella novità, infine, per i ragazzi dalla 1^ alla 4^ superiore: il Decanato di Lecco, in collaborazione con il Comune, promuove “Estate Oratorio ADO”, una proposta per gli adolescenti della città non direttamente impegnati come animatori in oratorio, che offrirà ogni giorno un’attività diversa (sport, arte, cura della città, uscite). Quando? Dal 9 giugno al 4 luglio all’oratorio di Germanedo: le iscrizioni sono già aperte (a questo link) ma, per conoscere meglio l’iniziativa, vi invitiamo alla serata di presentazione al Collegio Volta del prossimo mercoledì 14 maggio, ore 18.30.

“Queste proposte promosse dal Comune si sommano alle tante che da sempre le Parrocchie organizzano, cui si aggiungono anche i “campus” delle diverse società sportive, che permettono di divertirsi, fare amicizia e crescere insieme – ha ricordato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Insomma, anche d’estate la nostra città attiva una rete qualificata per offrire le migliori proposte ai nostri ragazzi”.