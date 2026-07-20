Cresce la mobilità via acqua, 15 nuove autorizzazioni NCC nel Lecchese

Il contingente sale da 18 a 33 autorizzazioni

LECCO – Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento del contingente delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante natanti nella provincia di Lecco, adeguando la programmazione alle esigenze del territorio e alla crescente domanda di mobilità sul Lario.

Il provvedimento aumenta di 15 unità il numero delle autorizzazioni disponibili, portando il contingente provinciale complessivo da 18 a 33 autorizzazioni, e tiene conto delle caratteristiche dei Comuni rivieraschi, dell’incremento dei flussi turistici e delle esigenze di trasporto.

Le 15 nuove autorizzazioni saranno distribuite tra Mandello del Lario (+4), Colico (+3), Oliveto Lario (+3), Lecco (+2), Perledo (+2) e Bellano (+1).

“Si conclude un percorso amministrativo articolato, che abbiamo seguito con attenzione e in costante confronto con il territorio. Ringrazio l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e la Provincia di Lecco, con i consiglieri delegati Stefano Simonetti e Mattia Micheli, per il lavoro svolto insieme”, dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“L’aggiornamento del contingente risponde a esigenze concrete espresse dai Comuni e dagli operatori del settore, consentendo di rafforzare un servizio sempre più strategico sia per la mobilità locale sia per l’attrattività turistica del nostro lago”, aggiunge Piazza.

“Il Lario rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio lecchese e il trasporto mediante natanti costituisce un elemento sempre più importante dell’offerta di servizi destinata a residenti e visitatori. Con questo provvedimento garantiamo un’organizzazione più adeguata del servizio, accompagnando la crescita del territorio e valorizzandone le potenzialità”, conclude il sottosegretario.

L’obiettivo dell’aggiornamento è migliorare l’organizzazione del trasporto pubblico non di linea via lago, tenendo conto delle peculiarità del territorio lecchese e del ruolo sempre più centrale del Lario come infrastruttura di mobilità e fattore di sviluppo turistico.

“Questa delibera rappresenta una risposta concreta a un’esigenza che il territorio manifesta da anni. Il Lario è cambiato profondamente: sono cresciuti il turismo, la mobilità via acqua e le attività economiche legate alla navigazione. Era quindi necessario aggiornare un sistema di autorizzazioni che non rispecchiava più la realtà del nostro territorio” dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini commentando il provvedimento.

“È importante chiarire un aspetto: oggi non vengono assegnate le licenze, ma si mette finalmente i Comuni nelle condizioni di poterle rilasciare. – prosegue il Consigliere Regionale lecchese – È un passaggio amministrativo fondamentale, perché consente agli enti locali di rispondere concretamente alla domanda di servizi e di accompagnare una crescita che non può più essere governata con strumenti pensati vent’anni fa.”

“I laghi lombardi devono essere considerati una vera infrastruttura strategica della Regione. – conclude Giacomo Zamperini – Non basta rincorrere le emergenze: serve una visione complessiva che metta insieme mobilità, turismo, sviluppo economico e sicurezza. È esattamente ciò che stiamo facendo, con atti concreti e con una riforma destinata a modernizzare definitivamente il sistema della navigazione interna.”