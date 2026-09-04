Crisi idrica, prosegue il trend di miglioramento: “Però non siamo ancora alla normalità”

Gli ultimi dati dell’Arpa certificano un miglioramento dello stato delle riserve d’acqua
“E’ un deficit più contenuto rispetto agli scorsi mesi e con alcuni bacini (Adda, Serio, Oglio) che arrivano quasi alla normalità”
LECCO – Prosegue il miglioramento dello stato delle riserve idriche in Lombardia. È quanto comunica Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia.
“Gli ultimi dati dell’Arpa – spiega Sertori – certificano un miglioramento dello stato delle nostre riserve d’acqua, che portano la Lombardia ad avere un deficit di riserve idriche superficiali, rispetto alla media del periodo di riferimento, del -21%”.
“È un deficit più contenuto rispetto agli scorsi mesi – sottolinea – con una severità idrica bassa e con alcuni bacini (Adda, Serio, Oglio) che arrivano quasi alla normalità. Anche il bacino del Ticino, che nelle scorse settimane risultava maggiormente in sofferenza, è ora sotto la soglia di deficit del 30%”.
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