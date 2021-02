Un piccolo gesto per un grande aiuto

In piazza Cermenati nel chiostro della canonica dalle 8.30 alle 19

LECCO – Croce Rossa di Lecco organizza, domenica 21 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 19.00, presso il chiostro della canonica della parrocchia di S. Nicolò, in piazza Cermenati, una raccolta alimentare da destinare alle persone più bisognose.

Chiunque vorrà aderire a questa semplice ma importante iniziativa potrà recarsi al chiostro e donare alimenti quali latte, biscotti, fette biscottate, marmellata, legumi in scatola in scatola o prodotti per l’igiene domestica e personale (compresi i pannolini per i più piccoli).

“I prodotti verranno ritirati dai nostri volontari e portati presso la sede della Croce Rossa per poi essere distribuiti, ogni lunedì mattina, alle persone più bisognose segnalate dagli assistenti sociali del comune di Lecco – commentano dall’associazione – con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto”.

Nel 2020 la Croce Rossa – Comitato locale di Lecco con la sua area sociale ha sostenuto, con la distribuzione dei viveri, 294 famiglie per un totale di 1049 persone a cui si aggiungono 173 famiglie non abituali per un totale di 612 persone, entrate in stato di necessità a causa della pandemia. Per questo motivo Croce Rossa si rivolge a tutti coloro che con spirito di solidarietà e di generosità possano contribuire anche con un piccolo gesto quale l’acquisto di un prodotto alimentare o di igiene, ad aiutare a rispondere positivamente alle numerose richieste di aiuto.