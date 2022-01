Croce Rossa Lecco. Aperte le adesioni al Servizio Civile, tre posti disponibili

LECCO – La Croce Rossa di Lecco ha aderito al Servizio Civile Universale mettendo a disposizione 3 posti presso il proprio comitato.

Il Servizio Civile è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità e come ricerca costante della pace.

“Il nostro comitato – hanno spiegato dall’associazione – ha aderito al progetto “La Cri per l’assistenza di tutti in Lombardia” mettendo a disposizione tre posti: tre nuovi volontari che saranno un aiuto prezioso per il nostro comitato e che potranno vivere un’esperienza carica di significato a livello umanitario”.

I giovani che desiderano intraprendere questo percorso si impegnano a prestare servizio per 12 mesi, cinque o sei giorni settimanali, per un totale di 25 ore settimanali. I volontari ricevono un rimborso spese di 444,30 euro e al termine del Servizio Civile ed un certificato di partecipazione.

I requisiti per partecipare, oltre all’età, sono la cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea, il regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini non comunitari e infine non aver riportato condanne penali.

“Per candidarvi (con codice sede 205105) – hanno concluso dalla Croce Rossa di Lecco – vi chiediamo di presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2022 attraverso la piattaforma on line https://domandaonline.serviziocivile.it/”.

La Croce Rossa di Lecco rimane a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo mail lecco@cri.it