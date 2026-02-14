Croce San Nicolò e Lecco Soccorso: al via il nuovo corso di formazione

L’associazione, storicamente impegnata nei servizi di emergenza e nei trasporti sanitari, invita chi desidera mettersi al servizio della comunità a intraprendere un percorso formativo strutturato che consente di operare in diversi ambiti: dal soccorso sanitario in ambulanza ai trasporti programmati, fino all’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni pubbliche.

Il messaggio della campagna sottolinea come il volontariato in ambito sanitario non si esaurisca nell’intervento d’urgenza. Anche chi non si sente pronto per il soccorso in emergenza può contribuire in numerosi servizi di supporto, logistica e assistenza, fondamentali per il funzionamento dell’associazione e per la risposta ai bisogni della popolazione.

Si tratta di attività che spaziano dal trasporto di pazienti per visite e terapie alla presenza sanitaria in eventi sportivi o culturali, ambiti in cui la presenza dei volontari garantisce sicurezza e tutela per i partecipanti.

Il corso in partenza a marzo rappresenta il primo passo per entrare a far parte della realtà associativa: un percorso che unisce competenze tecniche, conoscenze sanitarie di base e valori di solidarietà e cittadinanza attiva. La sede delle attività formative è quella di corso Carlo Alberto 116 a Lecco, punto di riferimento operativo dell’organizzazione.

Gli interessati possono ricevere informazioni e iscriversi contattando il referente indicato dall’associazione.

L’appello ai volontari arriva in un momento in cui il sistema del soccorso territoriale si fonda sempre più sulla collaborazione tra istituzioni sanitarie e associazionismo. Il contributo dei volontari rappresenta una risorsa essenziale per garantire continuità nei servizi, tempestività negli interventi e capillarità sul territorio.

Con il nuovo corso, Croce San Nicolò e Lecco Soccorso punta a coinvolgere nuove energie e sensibilità civiche, mantenendo viva una tradizione di impegno solidale che da anni sostiene la comunità lecchese nelle situazioni di bisogno e nelle attività di prevenzione sanitaria.