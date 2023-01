Croce San Nicolò e Leccosoccorso: oltre 15.000 servizi effettuati nel 2022

Un’attività imponente resa possibile grazie a 60 volontari e 12 dipendenti

LECCO – Oltre 15.000 servizi effettuati (per l’esattezza 15.051) e 352.224 chilometri percorsi nel 2022 per prestare aiuto alla popolazione. In questi pochi e semplici numeri c’è il grandissimo lavoro effettuato dalla Croce San Nicolò e da Lecco Soccorso nell’anno che si è appena concluso.

Un’attività resa possibile grazie ai 12 dipendenti (4 della Croce e 8 della Cooperativa) e ai 60 volontari che giornalmente, sulle 24 ore, ruotano per coprire tutti i turni. Un’attività variegata che ha visto 3.357 servizi in 118; 6.934 dialisi; 1.845 trasferimenti; 2.048 dimissioni; 679 esami e visite; 140 gare; 48 ricoveri. Di questi servizi 129 hanno visto l’impiego della strumentazione per cardiogramma e 20 l’utilizzo del defibrillatore.

“I mezzi in uso sono 11 ambulanze e un Fiat Doblo che “Progetti del Cuore”, da giugno, ha dato in comodato d’uso gratuito alla Croce e per il quale dobbiamo un grosso grazie a tutte quelle aziende che hanno contribuito all’acquisto – fanno sapere dall’associazione -. La nota dolente, purtroppo, è legata alla figura dei volontari: sono sempre meno e quelli che ci sono invecchiano. Gli standard richiesti e i corsi selettivi periodici non aiutano al reclutamento purtroppo, alla fine, questa situazione penalizzerà certamente le fasce più deboli”.