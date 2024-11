Croce Verde Bosisio, torna la charity dinner ‘Le Stelle Manzoniane’

Il 12 dicembre al Palataurs

L’iniziativa a sostegno della Fondazione Banca delle Visite Onlus

LECCO – Il Palataurus ospiterà “Le Stelle Manzoniane”, una esclusiva charity dinner organizzata da Croce Verde Bosisio per sostenere la Fondazione Banca delle Visite Onlus e il progetto Banca delle Visite.

L’evento è dedicato a garantire il diritto alla salute, un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione Italiana, spesso non accessibile a causa di difficoltà economiche e lunghe liste d’attesa. L’appuntamento è per il 12 dicembre alle ore 19:30 con un aperitivo di benvenuto, seguito da una cena alle 20:30, in una serata che unisce in un’atmosfera magica festeggiamenti, alta gastronomia e sostegno sociale.

Il Palataurus si trasformerà in un palcoscenico per super ospiti che promuoveranno la salute e la solidarietà, valori che Croce Verde Bosisio e Banca delle Visite difendono con passione. Obiettivi e Missione di Croce Verde Bosisio e Banca DelleVisite Croce Verde Bosisio è da sempre vicina alle persone per la tutela della loro salute.

Da 55 anni, grazie al contributo di oltre 2.000 volontari, Bosisio svolge la sua attività di pubblica assistenza e di trasporto sociale e sanitario su tutto il territorio lecchese. Banca delle Visite (www.bancadellevisite.it) è una Fondazione che raccoglie donazioni per erogare prestazioni mediche ai più bisognosi in tutta Italia, in modo rapido e gratuito. La sua mission è tutelare il diritto alla salute uguale per tutti, aiutando chi non può permettersi una visita medica a pagamento e non può attendere i tempi del servizio sanitario pubblico. Come? Applicando alle prestazioni sanitarie (visite, esami, diagnostica in genere) la tradizione filantropica del “caffè sospeso”.

Croce Verde Bosisio ha stretto una partnership con Banca delle Visite, divenendone per la provincia di Lecco “Amico Point”, punto di riferimento per i cittadini bisognosi, che attraverso l’apertura di uno sportello dedicato ne gestisce i servizi. La partnership ha l’obiettivo di avvicinare ancora di più la nostra associazione al sociale, ai bisogni delle fasce più deboli e fragili della popolazione e quindi ai pazienti che più si affidano ai nostri servizi. La radicata presenza di Croce Verde sulla provincia lecchese dà a Banca delle Visite la possibilità di raggiungere i cittadini più bisognosi del territorio in modo capillare. I Benefici per il Territorio e per le Aziende Partecipanti Partecipare a “Le Stelle Manzoniane” non è solo un gesto di solidarietà che ha forte impatto benefico sul territorio, ma anche un’opportunità per le aziende di rafforzare la propria reputazione ed il proprio impegno sociale.

Le aziende sono partner ideali per contribuire alla diffusione concreta del progetto Banca delle Visite, garantendo che l’accesso alla salute diventi un diritto per tutti. Partecipando a questa iniziativa, le aziende possono informare i propri collaboratori delle preziose opportunità offerte da Banca delle Visite, rendendo possibile l’accesso ai servizi di assistenza in caso di bisogno e promuovendo la conoscenza del progetto presso i propri contatti e clienti. L’evento rappresenta un’importante occasione di networking, permettendo alle realtà locali di creare nuovi contatti e consolidare relazioni esistenti con altre “Stelle” del territorio. Inoltre, è un’opportunità perfetta per festeggiare il Natale con colleghi, fornitori e clienti, trasformando la tradizionale cena aziendale in un momento di solidarietà. Inoltre, sostenere Banca delle Visite offre un significativo ritorno di immagine, rafforzando la reputazione dell’azienda e mettendo in luce il sistema di valori umani e sociali che la caratterizza. Un gesto concreto per il bene comune, capace di consolidare la fiducia e la credibilità agli occhi di dipendenti, partner e comunità.

I numeri del 2024

La collaborazione tra Banca delle Visite e Croce Verde Bosisio ha permesso di donare circa 350 prestazioni mediche e trasporti gratuiti sul territorio lecchese, con l’obiettivo di superare i 500 interventi entro la fine dell’anno. Questo impegno costante rappresenta un sostegno concreto per le persone in difficoltà, garantendo l’accesso a cure sanitarie essenziali. La maggior parte dei beneficiari delle prestazioni è di sesso maschile (55%), con una predominanza della fascia di età tra i 56 e i 75 anni (49%), seguita da quella oltre i 75 anni (39%). Tra i servizi offerti, spiccano le 156 visite specialistiche in cardiologia, organizzate anche grazie alla giornata di prevenzione cardiovascolare tenutasi presso la sede di Croce Verde Bosisio, giunta alla sua seconda edizione. Oltre a queste, sono state effettuate 17 prestazioni diagnostiche, 8 consulenze psicologiche, 5 visite oculistiche e 3 ginecologiche. Questi risultati testimoniano il valore della solidarietà e della responsabilità sociale, portando un impatto tangibile sul territorio e promuovendo l’accessibilità alla salute come un diritto fondamentale per tutti. Un Invito alla Partecipazione “Le Stelle Manzoniane” è un’occasione unica per fare del bene e lasciare un segno positivo sul territorio. Invitiamo tutte le aziende e i cittadini a unirsi a noi per celebrare e condividere valori di solidarietà e responsabilità sociale. Per maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare la Fondazione Banca delle Visite Onlus o visitare il sito croceverdebosisio.org.