Al via un ricco calendario d’incontri dedicato quest’anno Leonardo Da Vinci

Tra gli ospiti Padre Enzo Bianchi e l’alpinista Simone Moro, a Como arriva Sgarbi

LECCO – Dal 15 marzo al 13 giugno tornano “Le Primavere” de La Provincia, il festival, che abbraccia le città di Como, Erba e Lecco in una serie di incontri, con protagonisti prestigiosi della cultura, della scienza e dell’imprenditoria italiana, per un’iniziativa organizzata dal quotidiano La Provincia con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il tema della rassegna, giunta alla sua XI edizione, quest’anno sarà L’invenzione e la leggerezza del genio. Da Leonardo all’Inferno, sulla via per Samarcanda. 15 gli appuntamenti in programma che si terranno a Como, Erba e Lecco per raccontare il genio, la creatività e l’invenzione.

“Il mondo dell’editoria sta vivendo una rapida trasformazione, siamo raggiunti ogni giorno da una mole incredibile di informazioni, un eccesso di quantità che colpisce la possibilità di approfondimento. I giornali, in particolare quelli che hanno una presenza storica sul territorio, non possono oggi limitarsi alla loro missione tradizionale, la comunicazione dei fatti – ha spiegato Diego Minonzio, direttore de La Provincia che ha presentato la rassegna insieme a Vittorio Colombo, responsabile dell’edizione di Lecco – Il giornalista deve ritrovare il suo ruolo di intermediario tra la notizia e il lettore, scegliere i temi e svilupparli. E’ quello che abbiamo voluto realizzare con Le Primavere”

“L’edizione 2019 delle Primavere porta in città cinque serate con conferenze di approfondimento, alle quali si aggiunge un’iniziativa condivisa con la città di Como, in grado di collegare non solo le due province ma anche il percorso tematico della rassegna che quest’anno è dedicata a Leonardo – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Il Comune patrocina ancora una volta questo che è ormai diventato un appuntamento consolidato, che offre al pubblico incontri su temi attuali affrontati in maniera non superficiale con riflessioni concrete e interventi di assoluto spessore negli ambiti culturale, religioso e politico-economico e sociale

IL PROGRAMMA

Gli incontri de Le Primavere che si svolgeranno a Lecco saranno tutti ospitati nell’Auditorium della Camera di Commercio di via Tonale 28/30 a Lecco con inizio alle ore 20.30.

Il primo appuntamento lecchese in calendario sarà giovedì 4 aprile “Il mondo reinventato dalle frontiere e dalle alleanze” con Paolo Alli, già presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO: una riflessione sulla situazione geopolitica e sulle prospettive economiche a 70 anni dalla fondazione della NATO.

Lunedì 29 aprile Padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, parlerà de “La Fede: Invenzione? Ricerca? Dono?”: non si può essere uomini senza credere, perché credere è il modo di vivere la relazione con gli altri. Una riflessione sul valore della fede e sull’avere fiducia nell’altro.

Giovedì 9 maggio si terrà l’incontro dedicato alle donne “Immaginare, inventare, generare. Sulla donna il possedere” a cui interverrà il filosofo e docente all’Università Cattolica di Milano Silvano Petrosino: un viaggio storico nelle invenzioni al femminile, perché la dimensione generativa per eccellenza è legata alla donna e ad avvicinare ancor di più la sua azione creativa a Dio è la dimensione dell’amore.

Sabato 11 maggio alle 8.30 si terrà la passeggiata creativa condotta da Pietro Berra, giornalista e scrittore e curata dall’associazione Sentiero dei Sogni “Sulle Orme di Leonardo. Como e Lecco unite da un colpo di genio”: un viaggio in treno con partenza dalla stazione di Como San Giovanni e ritorno dalla stazione di Lecco alle 17.

Interverranno il giornalista Gianfranco Colombo e Renato Ornaghi autore del libro Il sentiero di Leonardo con la performance del pittore Gaetano Orazio.

Giovedì 23 maggio “È sempre il primo giorno. La filosofia aziendale che ha ridisegnato il commercio” con Giulio Lampugnani, head of seller services FBA di Amazon.it: alla scoperta di Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, le strategie, tra innovazione e cambiamento.

Diversi sono anche gli eventi in programma su Como, tra gli altri segnaliamo il 30 maggio l’incontro con il critico d’arte Vittorio Sgarbi al Teatro Sociale.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 6 giugno “Montagne, cornici di una storia da inventare”: l’alpinista Simone Moro si racconta, dalla sua esperienza all’omaggio ai grandi della montagna. La motivazione, l’impegno, la dedizione e la passione che muovono gli uomini verso imprese memorabili.

L’ingresso alle serate e agli eventi in programma a Lecco è gratuito, previa prenotazione sul sito www.leprimavere.laprovincia.it.