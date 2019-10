Gnocchetti infernali o risotto con formiche croccanti?

Per Halloween un singolare menù all’ospedale di Lecco

LECCO – Gnocchetti infernali o risotto con formiche croccanti? Spalla umana al forno o pesce decapitato? Sono questi alcuni dei piatti tra cui potranno scegliere, nella giornata di Halloween, i dipendenti dell’ospedale di Lecco.

Da qualche giorno, sui tavoli della mensa, gira il singolare menù studiato appositamente per la festività del 31 ottobre. Una iniziativa particolare che ha strappato più di un sorriso. Ecco il menù (da brividi) per la festa di Halloween. Una cosa è certa… allo chef dell’ospedale non manca la fantasia!