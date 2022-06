Presentato il calendario degli eventi estivi a Lecco: cultura, musica e intrattenimento

Il concerti di Allevi ai Piani d’Erna, il Jazz Festival, una rassegna di teatro, la Notte Bianca e i fuochi per la Festa del Lago

LECCO – Lasciata alle spalle l’emergenza Covid e le sue restrizioni, sarà sicuramente un’estate più animata quella ci si appresta a vivere a Lecco a partire dal ritorno di appuntamenti tradizionali come lo spettacolo pirotecnico sul lago, che coronerà la Festa del Lago del prossimo 26 giugno, fino all’evento di punta dell’estate che sarà il concerto “in quota” di Giovanni Allevi nella cornice inedita dei Piani d’Erna.

“Abbiamo predisposto un calendario di iniziative diverse con l’obiettivo di valorizzare l’interno territorio, dal centro ai rioni e che possano interessare fasce di pubblico più variegate, dai giovani alle famiglie” ha rimarcato l’assessore alla Cultura, Simona Piazza, introducendo la presentazione della programmazione estiva, svelata nel pomeriggio a Palazzo delle Paure.

Cinque le rassegne ideate per l’estate: “Costellazioni Culturali Lecchesi”, in programma da giugno ad agosto e che prevede concerti e spettacoli, “Lecco jazz festival”, in programma dal 21 al 24 luglio con musicisti internazionali, “Altri percorsi” rassegna teatrale che si svolgerà da luglio ad agosto, “La cultura per il sociale” con due spettacoli in programma ad agosto a settembre, e l’estate di Musei e Biblioteca con letture per bimbi e aperture straordinarie dei musei cittadini.

Un calendario che “è frutto di un lavoro intenso, che vuole fare esplodere l’ambizione turistica del territorio – ha sottolineato l’assessore all’Attratività, Giovanni Cattaneo – cerchiamo di intercettare quelle che sono le aspettative dei turisti, rendendo la città interessante nelle diverse stagioni e in momenti diversi della giornata”.

L’evento clou, come detto, sarà il concerto del pianista Giovanni Allevi (sabato 2 luglio alle ore 18), che inaugura la nuova stagione di eventi serali a Piani d’Erna, resa possibile grazie agli interventi realizzati alla funivia.

Il concerto sarà gratuito ma è consigliato acquistare per tempo il biglietto della funivia che saranno disponibili già a partire da domani, venerdì. Cinquecento i ticket a disposizione su tre slot orari diversi. Nessun acquisto necessario invece per chi invece salirà a piedi percorrendo il sentiero.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche la Notte Bianca del 16 luglio per la quale sarà svelata successivamente il programma ufficiale.

“E’ sicuramente un calendario ricco, utile per tanti motivi e inclusivo per tutte le componenti della città – ha sottolineato il presidente Giuseppe Borgonovo di Acel Energie, sponsor della campagna di eventi estivi in città – I singoli appuntamenti sono come un mosaico che aiutano a delineare i contorni della città, mettendo in evidenza le bellezze di Lecco, non solo per i turisti ma per la stessa comunità”.

Gli appuntamenti principali

Nell’ambito di “Costellazioni Culturali Lecchesi” avranno luogo lo spettacolo itinerante “Passeggiata con Otello” giovedì 16 giugno alle 18.30 in piazza Era, il concerto “Gloria – A. Vivaldi” sabato 25 alle 21 presso la basilica di San Nicolò, la “Festa del lago e della montagna” domenica 26, il concerto etnico/spirituale “Il significato delle ali” lunedì 4 luglio alle 20 presso la chiesa Santa Maria assunta di Rancio Inferiore, lo spettacolo di danza “Artisti di oggi e di domani” martedì 12 alle 21 in piazza Garibaldi, la Notte bianca sabato 16 dalle 18 nelle piazze cittadine, e i concerti “Khorakandrè”, il 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi, “Il fado di Sarajevo” sabato 6 e “Treves Blues Band” venerdì 12, entrambi alle 21 in piazza Garibaldi.

Nell’ambito di “Lecco Jazz Festival”, numerosi concerti accenderanno i rioni e il centro della città: giovedì 21 luglio “Zelioli in jazz”, alle 18 al parco di Villa Gomes e “Kyla Brox”, alle 21 in piazza Garibaldi; venerdì 22 “Contemporary project”, alle 18 al parco Villa Guzzi e “Horacio “El Negro” Hernandez trio” alle 21 in piazza Garibaldi; sabato 23 “Alberto Gurrisi quartet” alle 18 presso la Casa sul Pozzo e “Funk Off featuring Nadyne Rush” alle 21 in piazza Garibaldi; domenica 24 “Cuartet – Brasil ‘900” alle 18 presso palazzo Belgiojoso, un concerto inserito nel festival “Tra Lago e Monti”, e “Bireli Lagrene & Antonio Faraò quartet” alle 21 in piazza Garibaldi.

Nella rassegna “Altri percorsi” troveranno spazio lo spettacolo “Alla tavola del Cappellaio Matto”, previsto per mercoledì 13 luglio alle 17 presso il parco di Villa Gomes, e una serie di appuntamenti allestiti in piazza Garibaldi: “Le opere di Shakespeare in 90 minuti”, giovedì 14 alle 21, “La battaglia dei cuscini”, venerdì 20 alle 18, “La spartizione”, giovedì 28 alle 21 e “La Gilda”, mercoledì 6 agosto alle 21.

Infine, per la rassegna teatrale “La cultura per il sociale”, sono in programma gli spettacoli “Noi sappiamo in nomi”, giovedì 25 agosto e “Amianto e dintorni”, sabato 24 settembre, entrambi alle 21 presso lo Spazio Teatro Invito.

Si rinnova anche l’appuntamento con la biblioteca e i musei d’estate, grazie alle letture per bambini in programma da giugno ad agosto “R.Estate Cattivi!” e alle aperture straordinarie serali con ingresso gratuito della Notte Bianca di sabato 16 luglio, con le visite guidate promosse dal Sistema Museale urbano Lecchese.