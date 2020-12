Da ‘Amici di Lecco’ un dono di Natale ai bimbi di ospedale e La Nostra Famiglia

Una donazione in giocattoli da ‘Amici di Lecco’ per i bimbi ricoverati in ospedale e a La Nostra Famiglia

Peccati: “Non accederemo le luci in centro ma possiamo accendere un sorriso”

LECCO – Rimandato al prossimo anno lo spettacolo di illuminazione del centro storico, che nel 2019 aveva ottenuto un grande successo, “Amici di Lecco” non ha voluto comunque far mancare il suo contributo per questo Natale: gli imprenditori che partecipano al gruppo hanno deciso di devolvere una donazione in favore dei più piccoli.

Un contributo è stato consegnato giovedì alla Pediatria dell’Ospedale di Lecco e a La Nostra Famiglia per l’acquisto di giocattoli che saranno consegnati nei reparti ai bimbi il giorno di Natale.

“In quest’anno particolare abbiamo preferito non riproporre ‘Luci su Lecco’, per evitare che arrivasse troppa gente in centro ad ammirare le proiezioni luminose e che quindi l’iniziativa creasse più danno che vantaggi – ha spiegato Antonio Peccati, presidente di Amici di Lecco – non abbiamo acceso le luci ma abbiamo voluto comunque provare ad accendere un sorriso”.

I doni saranno consegnati ai bimbi direttamente dal personale sanitario delle due strutture. Sono circa una ventina i piccoli pazienti al momento ricoverati in pediatria del Manzoni.

“Speriamo possano allietare quei bambini che, magari, non potranno stare con i loro familiari nel giorno di Natale. Inoltre – ha aggiunto Peccati – parte del contributo devoluto all’ospedale servirà anche per il 2021”.

Una gioia per i bimbi e per le loro famiglie

La direzione ospedaliera ha pensato infatti di impiegare la donazione per l’acquisto di nuove poltrone letto per le mamme di pazienti oncologici e che quindi si fermano per più tempo in reparto.

“Ringraziamo gli Amici di Lecco che hanno voluto portare una luce all’interno dei nostri reparti – ha commentato il direttore Paolo Favini – nelle nostre realtà ci sono momenti di gioia inevitabilmente ridotta dal contesto ma che saranno sicuramente allietati da questo gesto”.

Un “grazie” espresso anche dalla direttrice operativa de La Nostra Famiglia, Alessandra Bonanomi: “Da parte nostra, dei bimbi e delle famiglie che condividono le loro fatiche e sicuramente ne saranno felici. Sono 700 i bimbi che abbiamo in carico, tutti con diverse problematiche. Tante sono le richieste che ci arrivano e noi cerchiamo di venire incontro a tutti. Il Covid ha aggiunto difficoltà alle famiglie di ragazzi con disabilità e hanno bisogno di un sostegno. Questo dono illuminerà la loro gioia”.

Le proiezioni rimandate al prossimo Natale

La decisione di rimandare lo spettacolo di luci natalizie era già stata annunciata nelle scorse settimane. Ancora non sapevamo però cosa ci siamo persi: “Avevamo pensato alla favola dello Schiaccianoci – rivela Peccati – e illuminare non sol piazza XX Settembre e piazza Cermenati ma anche il corridoio di via Roma fino a piazza Manzoni, dove avremmo proiettato su edifici alcune figure dei Promessi Sposi, in omaggio all’anno manzoniano”.