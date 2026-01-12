Da Fondazione Cariplo 467mila euro per cinque progetti sul territorio lecchese

Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita

Dalla valorizzazione della cultura e dell’arte, al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione

LECCO – Riparte l’anno e Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno sul territorio lecchese. Nell’ultimo Cda di dicembre infatti sono stati selezionati cinque progetti per un valore complessivo di €467.000. Gli interventi spaziano dalla valorizzazione della cultura e dell’arte al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione, coinvolgendo enti, associazioni e comunità locali.

I contributi sono stati assegnati attraverso diversi bandi. Dal bando “Valore della Cultura”, che sostiene organizzazioni culturali nella valorizzazione di beni e attività culturali, promuovendo innovazione e sostenibilità, a “SOS Patrimonio”, dedicato a interventi urgenti di restauro, messa in sicurezza e gestione sostenibile – anche in

relazione agli effetti del cambiamento climatico – di beni storico-architettonici. Il bando “Riprogettiamo il Futuro 2025” vuole rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.

Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita, con particolare attenzione all’accessibilità dei luoghi d’arte, alla tutela delle eccellenze del territorio e alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Un investimento concreto che contribuisce allo sviluppo culturale e sociale della comunità lecchese.

I progetti sostenuti