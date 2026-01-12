Da Fondazione Cariplo 467mila euro per cinque progetti sul territorio lecchese

Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita
Dalla valorizzazione della cultura e dell’arte, al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione
LECCO – Riparte l’anno e Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno sul territorio lecchese. Nell’ultimo Cda di dicembre infatti sono stati selezionati cinque progetti per un valore complessivo di €467.000. Gli interventi spaziano dalla valorizzazione della cultura e dell’arte al restauro del patrimonio storico, fino al rafforzamento delle organizzazioni sociali e alla promozione dell’innovazione, coinvolgendo enti, associazioni e comunità locali.
I contributi sono stati assegnati attraverso diversi bandi. Dal bando “Valore della Cultura”, che sostiene organizzazioni culturali nella valorizzazione di beni e attività culturali, promuovendo innovazione e sostenibilità, a “SOS Patrimonio”, dedicato a interventi urgenti di restauro, messa in sicurezza e gestione sostenibile – anche in
relazione agli effetti del cambiamento climatico – di beni storico-architettonici. Il bando “Riprogettiamo il Futuro 2025” vuole rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.
Le iniziative finanziate puntano a generare impatto sociale, inclusione e crescita, con particolare attenzione all’accessibilità dei luoghi d’arte, alla tutela delle eccellenze del territorio e alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Un investimento concreto che contribuisce allo sviluppo culturale e sociale della comunità lecchese.
I progetti sostenuti
- Cultura “In Coro”: capolavori musicali per la valorizzazione artistica del Lecchese
Accademia corale di Lecco – €25.000
Bando: Valore della Cultura 2025
- Chiesa dedicata a S. Egidio di Bonacina – “il Giona ritrovato” – consolidamento statico e restauro del presbiterio
Parrocchia Sacro Cuore – €115.000
Bando: SOS Patrimonio
- TRAMA – Tutela, RestAuro e MessA in sicurezza del Civico Museo Setificio Monti
Comune di Abbadia Lariana – €112.000
Bando: SOS Patrimonio
- Lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio – €135.000
Bando: SOS Patrimonio
- Laboratorio di cambiamento 2.0
Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale APS – €80.000
Bando: Riprogettiamo il Futuro
Progetto per rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali non profit attraverso nuovi modelli organizzativi e progettuali.