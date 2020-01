Da Lecco e Como a Casa Sanremo, la storia dei ‘Blue Rose’

Gianmarco, Andrea, Denis e Lorenzo saranno ospiti a Casa Sanremo durante il festival della Canzone Italiana

I Blue Rose si sono formati nel 2018, tanti successi in due anni

LECCO – La passione per la musica rock li unisce e li ha portati ad un bel traguardo, Casa Sanremo: parliamo della rock band Blue Rose, composta da quattro giovani, lecchesi e comaschi, che il prossimo 5 febbraio suoneranno durante il prestigioso festival di Sanremo, a Casa Sanremo appunto.

L’esperienza, come spiegato dai giovani musicisti Gianmarco Bado, 28 anni di Alzate Brianza (bassista), Andrea Lanzi, 22 anni di Ponte Lambro (batterista), Denis Burghelea, 23 anni di Casatenovo (cantante) e Lorenzo Rocchiccioli, 24 anni de La Valletta Brianza (chitarrista), è stata possibile grazie alla vittoria, lo scorso ottobre, al Nice Voice Festival.

“La nostra band suona musica inedita – hanno spiegato – la definiamo ‘Dirty Rock’ per via delle sonorità grezze e ricche di groove che pur rimanendo sempre molto rock, si ispirano al funk e al blues”.

Il gruppo si è formato nel 2018 ma in soli due anni ha avuto tante soddisfazioni: ricordiamo la finale al Factor Music Contest nel luglio 2019, premio come Top Band all’Aim Festival di Varese nel settembre 2019, primo premio nella categoria inediti al concorso Nice Voice a ottobre 2019, premio critica radiofonica da MW Radio al festival al Teatro Binario 7 di Monza, primo posto alla finale di Sanremo Rock per regione Lombardia.

Proprio di recente la band ha pubblicato un singolo, ‘Stranger’, che racconta come precisato “il sentimento di estraneazione che a volte come giovani sentiamo in una società che tende ad omologarci tutti e separarci gli uni dagli altri. Il videoclip uscirà il prossimo 3 febbraio!”.

Ora l’attesa è per Casa Sanremo: “Torneremo a Sanremo anche a giugno, alla finale nazionale per il circuito Sanremo Rock, al Teatro Ariston. Si tratta di due circuiti separati, questo ci rende molto fieri del lavoro fatto fin qui, grati per il sostegno che stiamo ricevendo dalle persone che ci seguono ed emozionati per tutte le grandi novità che ci aspettano!” hanno concluso i giovani. In bocca al lupo, Blue Rose!