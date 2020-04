Da LeccoNotizie, un video per dire “GRAZIE” agli angeli del soccorso

Il nostro ringraziamento a tutti gli operatori e i volontari sulle ambulanze

Ogni giorno al lavoro per noi, oggi ancora di più nell’emergenza Coronavirus

LECCO – Da sempre sono il volto di chi per primo ci assiste nel momento di maggiore bisogno, dopo un incidente o grave un malore, sono coloro che ci accompagnano verso i medici dell’ospedale dove poter trovare le cure per la nostra guarigione. Il loro intervento tempestivo è determinante per salvare vite: sono gli operatori e i volontari delle associazioni di soccorso che operano sul nostro territorio.

In queste settimane di emergenza dovuta al Coronavirus sono in trincea insieme al personale degli ospedali. Raggiungono i malati nelle case e trasportarli verso le strutture ospedaliere. Decine e decine gli interventi ogni giorno e non possono fermarsi. Il nostro pensiero, oltre che ai medici e gli infermieri nei reparti Covid-19, va anche agli ‘angeli’ del soccorso, in tuta bianca e mascherina.

A loro abbiamo voluto dedicare questo piccolo video per ringraziarli delle fatiche a cui sono chiamati ogni giorno in questa battaglia contro l’epidemia.