Da lunedì apre il silos di via Alimasco: 120 posti auto, per ora gratuiti

Il parcheggio multipiano, 120 posti, da lunghi anni attendeva l’apertura

Per ora è gratuito, in futuro potrebbe essere gestito Linee Lecco

LECCO – Una questione che si trascina da parecchi anni e che finalmente si risolve insieme ai problemi di degrado legati allo stato di abbandono dell’area: si tratta del silos di via Ponte Alimasco, alle spalle del tribunale, che aprirà ai veicoli a partire da lunedì 7 ottobre.

L’autosilo multipiano interrato, perfettamente collaudato sarà a disposizione al momento gratuitamente, con 120 stalli, tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.

“In questa prima fase – afferma l’assessore al patrimonio e alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – il Comune ha trovato l’accordo con il privato per garantire gli orari di apertura, di chiusura e gli interventi di pulizia del sito, in una zona strategica della città in cui si sono appena insediati i nuovi uffici dell’Agenzia delle Entrare, e sono presenti il tribunale, la prefettura, la questura e altri servizi pubblici e privati. Confidiamo – prosegue l’assessore – che gli utenti utilizzino questi ulteriori posti messi a disposizione dal Comune di Lecco, parcheggi che erano attesi da anni”.

Nei prossimi giorni verranno effettuati dei sopralluoghi tra Comune di Lecco, Linee Lecco e privato per formalizzare una convenzione di affidamento alla partecipata del Comune per la gestione di questo autosilo che viene reso disponibile alla comunità.

“Entro la fine dell’anno – annuncia l’assessore – contiamo per altro di aprire anche il silos pubblico della Technology Tower di corso Promessi Sposi con 85 stalli sito nei pressi della prefettura”.