Da oggi il taser in dotazione anche alle forze dell’ordine lecchesi

La pistola ad impulsi elettrici in dotazione a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

La sperimentazione del taser, partita nelle prime città a marzo, ora coinvolge anche Lecco

LECCO – Da oggi, lunedì, le forze dell’ordine della provincia di Lecco dovrebbero poter contare su uno strumento in più nella propria dotazione: si tratta del taser, la pistola ad impulsi elettrici, un’arma non letale che potrà essere utilizzata dagli operatori in caso di pericolo per sé stessi o per l’incolumità pubblica.

Secondo il calendario di assegnazione di questa strumentazione, proprio oggi le pistole elettriche dovrebbero essere consegnate a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza della nostra provincia. Dalla Questura di Lecco confermano l’arrivo dei nuovi equipaggiamenti in uso ora alle Volanti.

Il taser è stato già introdotto, a partire dal 14 marzo, in 14 città metropolitane e nei capoluogo di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova per un totale di

4.482 unità per poi essere esteso ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale gradualmente da maggio.

Il suo utilizzo, ricordano dal Ministero dell’Interno, dovrà sempre avvenire nel rispetto delle cautele necessarie per la salute e l’incolumità pubblica, e secondo principi precauzionali condivisi con il ministro della Salute.