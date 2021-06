Da oggi in Lombardia il coprifuoco slitta a mezzanotte: attesa per la zona bianca

Dal 7 giugno posticipato di un’ora l’inizio del coprifuoco così come previsto dal decreto legge riaperture

Dal 14 giugno la Lombardia dovrebbe passare in zona bianca, dicendo quindi addio alle limitazioni orarie sugli spostamenti

LECCO – Un’ora in più di libertà. Entrano in vigore oggi, lunedì 7 giugno, le disposizione previste dall’articolo 1 del decreto legge del 18 maggio 2021, numero 65 che prevede della modifiche all’orario del coprifuoco. La “road map” individuata dal Governo Draghi per le progressive riaperture delle attività e di allentamento della restrizione agli spostamenti, a fronte di una curva epidemiologica in flessione, vede infatti segnare proprio oggi un’importante date per le Regioni in zona gialla, come è appunto la Lombardia.

L’inizio del coprifuoco, già portato alle 23 da qualche settimana rispetto all’orario delle 22 che ha contrassegnato tutti gli ultimi mesi, viene infatti posticipato di un’ora e fissato quindi alle 24. Resta invariata la possibilità di muoversi liberamente per chi ha comprovate esigenze lavorative, oppure si trova in situazioni di necessità o ha motivi di salute. Invariato anche il termine del coprifuoco che resta fissato per le 5 del giorno successivo.

Un importante allentamento che diventerà definitivo dal 21 giugno, quando anche nelle Regioni in zona gialla verrà abolito il coprifuoco, già eliminato nelle regioni che sono collocate in zona bianca, la fascia a minor rischio, dove sostanzialmente restano in vigore le prescrizioni relative alle mascherine e al distanziamento. A Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, già “in bianco” da diverso tempo, si aggiungono ora, con l’ultima ordinanza firmata il 4 giugno dal ministro Roberto Speranza, anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Con tutta probabilità il passaggio della Lombardia in zona bianca avverrà il 14 giugno.