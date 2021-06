Cade da oggi l’obbligo di mascherina all’aperto, tutta Italia in zona Bianca

Nel lecchese intanto cresce ancora la quota di persone che hanno ricevuto il vaccino

LECCO – Niente più mascherina, almeno all’aperto, esclusi i luoghi di possibile affollamento: entra in vigore da oggi il provvedimento del Ministero della Salute che limita l’uso obbligatorio della mascherina nelle regioni a zona bianca.

E da oggi tutta Italia è in zona bianca: infatti, con l’ultima ordinanza del ministero, anche la Valle D’Aosta, l’unica rimasta in giallo, si colora ora di bianco.

“É un risultato incoraggiante – ha commentato il ministro Roberto Speranza – ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta”.

Riguardo alla mascherine, nello specifico si legge nell’ordinanza, “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonche’ in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalita’ del sistema immunitario”.

La campagna vaccinale prosegue

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale e nel lecchese oltre il 73% ha ricevuto almeno una dose del siero anti-covid. In numeri si tratta di 212 mila persone già vaccinate con una dose e 97 mila che hanno già ricevuto anche il richiamo.