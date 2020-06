Da oggi via libera agli spostamenti tra regioni, novità per il trasporto in auto

Cosa cambia dopo la riapertura tra regioni?

Nuove regole anche per il trasporto in auto

LECCO – L’Italia riapre, da oggi via libera agli spostamenti tra le regioni. Anche in questo caso non è un “liberi tutti”, ma rimangono dei vincoli e delle norme da rispettare. L’apertura riguarda anche i viaggi verso i paesi dell’Unione Europea dell’area Schengen e il Regno Unito.

Le regole da seguire con la nuova riapertura.