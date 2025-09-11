Da Oggiono a Valdobbiadene: la Kolbe-FLC tra le eccellenze del Festival dell’Innovazione Scolastica

Con il progetto “Può una foto fare la differenza? Contrasti fotografici, contrasti sociali”

72 le scuole finali selezionate

OGGIONO – Sabato 6 settembre la scuola secondaria di primo grado “M.Kolbe – FLC” di Oggiono ha partecipato alla V edizione del Festival nazionale dell’innovazione scolastica a Valdobbiadene.

Il progetto “Può una foto fare la differenza? Contrasti fotografici, contrasti sociali” è stato selezionato nella categoria delle esperienze didattiche innovative di eccellenza. “È stata un’esperienza unica”, ha commentato Liliana Colombo, coordinatrice didattica, “ci ha permesso di scoprire progetti di scuole in tutta Italia, farci conoscere facendo rete per condividere esperienze e risorse”.

Il Festival dell’innovazione scolastica, giunto alla sua quinta edizione, è una manifestazione nazionale strutturata come un laboratorio di idee che serve per fare il punto sulla scuola che guarda al futuro, sperimentando nuovi modelli educativi che vanno oltre i confini tradizionali.

Sono più di 200 le candidature inviate, ma solo 72 le scuole finali selezionate.

Quest’anno il tema proposto è stato: “Promuovere e valutare le ‘non cognitive skills’”, ovvero le competenze trasversali come empatia, senso di responsabilità, pensiero critico e collaborazione.

“La nostra scuola investe molto su queste competenze personali e sociali”, ha aggiunto la professoressa Gemma Mauri, responsabile del progetto con la professoressa Chiara Vassena, “tutta la nostra didattica cerca di integrare conoscenze e abilità per stimolare i nostri studenti a compiti di realtà”.

I docenti, tornati da Valdobbiadene con nuove idee e spunti innovativi, non vedono l’ora di condividere questa esperienza con gli studenti che da settimana prossima rincominceranno la scuola.