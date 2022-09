“Alcuni amici di Premana ‘esporteranno’ la loro festa popolare per eccellenza”

Appuntamento venerdì 23 settembre per una serata di festa e allegria all’insegna della tradizione

LECCO – La Comunità Pastorale Vergine di Lourdes, in collaborazione col Cai Strada Storta, organizza un appuntamento che, sicuramente, saprà portare tanta gioia e allegria nel rione di Acquate che, nella sera di venerdì 23 settembre, potrà rivivere eccezionalmente l’atmosfera di un “Past”, la tradizionale festa che si svolge in estate negli alpeggi premanesi.

“La tradizionale festa che accompagna la storia di Premana, per una sera si trasferisce (in piccolo) a Lecco propria grazie ad alcuni amici di Premana che ‘esporteranno’ la loro festa popolare per eccellenza – fanno sapere gli organizzatori -. Verrà proposto il menù tipico di queste feste per una serata che saprà sicuramente regalare allegria all’insegna della tradizione”.

L’appuntamento è per venerdì 23 settembre dalle 19.30 presso l’oratorio di Acquate. Il menù (costo 20 euro) prevede la tradizionale minestra di riso, bollito con contorno, dolce e caffè. La serata proseguirà con musica e canti popolari del gruppo folcloristico “Renzo e Lucia” di Acquate con Firlinfeu di Lecco. Prenotazioni entro lunedì 19 settembre: 347 8826948 (Rosy), 391 4990842 (Boss).

Il Cai Strada Storta sulla ferrata Gamma 1

Sempre il Cai Strada Storta, domenica 25 settembre, propone l’ascensione della ferrata Gamma 1, al Pizzo D’Erna, riaperta dopo i lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione nel marzo scorso. Per chi volesse ci sarà anche la possibilità di salire a piedi lungo il sentiero che porta ai Piani d’Erna partendo dal piazzale della funivia alle ore 8.30.

QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI